照顧者支援專線 料9月下旬推出

【本報訊】去年《施政報告》宣布，政府今年起逐步推出加強支援照顧者措施。據勞工及福利局和社會福利署向立法會福利事務委員會提交的文件提到，社署已委聘東華三院營辦照顧者支援專線，預計今年9月下旬推出，並至少設立30條專線，24小時運作，由專業社工接聽，為照顧者轉介服務、提供輔導和外展探訪等，預計每年可處理超過30萬個來電。

24小時運作 專業社工接聽 文件提到，照顧者支援專線24小時服務，並交由專業社工接聽，提供多項服務，除提供支援照顧者的社區資源資訊和轉介服務，亦會通過分層危機評估工具，即時評估來電者狀況，配對支援服務；若有緊急需要，社工更會為個案提供即時輔導和外展探訪。

此外，機構亦會與日間或住宿暫託服務單位保持聯繫，以及建立網絡合作關係，為有需要長者或殘疾者配對暫託服務，及為有經濟困難照顧者提供交通津貼，協助他們護送有需要長者或殘疾者接受暫託服務。

文件續提到，營辦機構至少提供30條專線，預計每年可處理逾30萬個來電，亦會提供可供手機接收的照顧服務資訊，以方便習慣使用應用程式的照顧者。機構亦會訓練義工支援，並由社工督導服務運作。