上月消費物價指數升1.9%

【本報訊】政府統計處公布本地6月份綜合消費物價指數，按年上升1.9%，較5月份的相應升幅2%略低。在剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.7%，增幅亦較5月份的1.8%略低。

各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅由最大起分別依次為煙酒（上升18.7%）、電力、燃氣及水（上升13.3%）、衣履（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升3.9%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升0.6%）和基本食品（上升0.1%）。

能源價格續大幅上調 統計處表示，今年上半年合計，綜合消費物價指數按年升2%，當中甲類、乙類及丙類消費物價指數，升幅分別為2.1%、1.9%及2%；而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.8%、1.9%、1.7%及1.8%。

政府發言人表示，6月份基本消費物價通脹維持在溫和水平，當中能源相關項目價格整體上按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言，通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力亦或會進一步減退；惟本地營商成本則可能會隨着經濟復甦而面對一些上升壓力，但在短期內料會大致維持溫和。