團客土瓜灣購物 禁即日同區用膳 餐飲業界斥旅監局霸道

【本報訊】旅遊業監管局5月起推出規定，內地團到訪土瓜灣定點購物店，同日不可於同區用膳。餐飲聯業協會會長黃家和批評旅監局的做法霸道及矯枉過正，香港是自由經濟社會，雖然旅監局獲賦予相關法律權力，但做法會干預自由經濟社會的運作，完全不能接受。他又質疑，若日後有更多旅行團到其他人流密集的區份，例如旺角等，若有市民投訴，當局是否也會採取同樣的措施。

黃家和坦言，雖然無法挑戰法律權力，但認為旅監局在制訂措施時，只與旅遊業及和其他業外人士討論，但沒有諮詢餐飲業界，做法並不公平。他計劃尋求法律意見，並向旅監局及旅遊發展專員表達不滿。他又認為，當局應該從源頭採取控制措施，處理內地團影響居民生活的問題，包括與旅行社協調旅行團到訪時間及人數。

崔定邦：續物色海上餐廳分流 旅遊促進會總幹事崔定邦則稱，早前業界已經落實措施，分流旅行團用膳，包括安排旅客上觀光船用膳，而在土瓜灣以外的旅遊區，亦有食肆加入經營旅行團團餐生意，或增設新酒樓接待旅行團。內地團業界會繼續物色更多海上餐廳和其他特色餐廳，豐富旅客用餐體驗之餘，間接分流旅行團到不同旅遊和商業區。

旅監局回應說，未有打算向其他地區的定點購物店實施類似措施；措施是為盡量減輕旅客活動對社區造成的影響，平衡旅遊活動及公眾利益。