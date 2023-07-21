選任校董楊于銘去信要求暫緩 審議中大草案委會 今如期召開

【本報訊】在立法會審議改革中文大學校董會的私人草案委員會召開會議前夕，作為選任校董的中大校友評議會主席楊于銘去信草案委員會主席梁美芬，批評提出草案的3名議員漠視校董會意見，要求委員會暫緩審議工作，先讓校董會檢視條文或提出建議。梁美芬則強調會議將按立法會議程、程序及議事規則如期舉行會議。實際上，中大校董會主席、副主席及署理校長陳金樑亦會出席今日的會議。

有關審議《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》委員會今日召開首次會議。楊于銘在社交平台上載給梁美芬的信件，函中批評張宇人等3名身兼中大校董的議員所提出的私人草案，其內容與校董會成立的專責小組提交的報告內容不符，根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見。

委員鄧飛：楊不代表整個校董會 楊于銘又指目前正值立會休會期間，草案委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性，故提出可否在草案恢復二讀之前讓大學管理層作出適當建議，並一併修改不適用的過時條文，讓議員作出圓滿考慮？他建議草案委員會應舉行公聽會，讓關注中大校董會改組的持份者發表意見，更指名要求邀請多名中大校董會成員、中大管理層成員、中大校友評議會代表等出席，讓草案能充分反映大學成員的聲音。

對於楊于銘去信草案委員會主席促請暫緩中大私人草案審議工作，草案委員會委員鄧飛認為僅屬其個人意見，無法代表整個中大校董會。鄧又透露中大校董會未有向立法會提交具體反對意見，又提到之前立法會修改大學條例時，嶺大、科大校董會都積極出動游說議員，但目前中大校董會尚未與議員接觸。不過，鄧亦表示立法會作出決定前會參考校董會的意見。

梁美芬