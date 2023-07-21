否決財案 何桂藍稱針對不公義之處

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。庭上繼續問及無差別否決財案一事，何桂藍表示，若財政預算案中整個審議程序有不公義之處，強調「我必須要否決佢」，又指除雙普選外，暫時想不出其他方法改變審議機制。

稱民主派只有否決權 何桂藍供稱如果當選，必會用盡每一個質詢及提修正案的機會，「將財政預算案入面所有魔鬼藏細節嘅地方……」，法官李運騰即插口問「魔鬼」之意。何解釋，選民利益之上尚有公眾利益，就算自己覺得財案內容無不妥，也必須確保所有議員亦盡責審議，強調必須否決審議程序不公義之處。

何桂藍以《港區國安法》撥款為例，指當中許多數字不清不楚，而且毋須經過立法會審批，難監察撥款，因此無論撥款是否可取都應該否決。

法官李運騰問何桂藍若當選後，會否因國安撥款及現行機制的限制而否決財案，何桂藍回答，反對是出於審議機制，而非當中項目，又指民主派只是在野身份，只有否決權，無法落實政策倡議，又表示除雙普選外，暫時想不出其他方法改變審議機制。案件編號：HCCC 69/2022