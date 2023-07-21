奧運頒獎片段配社運歌曲上載 侮辱國歌罪成 攝影師囚3個月

【本報訊】香港劍擊代表隊成員張家朗前年贏得奧運金牌，事後一名男子被指將頒獎片段配上社運歌曲《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》），並上載片段到YouTube。他被控一項侮辱國歌罪，以及一項侮辱區旗罪作為交替控罪。經審訊後被告早前在東區裁判法院被裁定侮辱國歌罪罪成，是首宗審訊後被定罪的侮辱國歌案。裁判官屈麗雯在索取被告的背景報告後，昨判處被告監禁3個月，並指被告沒有悔意，案件亦無減刑因素。

27歲被告鄭榮進，是一名攝影師。他被控於或約於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌。交替控罪則指他公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。辯方求情指被告從小循規蹈矩，本案屬初犯，且已還押兩星期，對他有很大衝擊。律師又指本案侮辱國歌程度低，只是把國歌換成純音樂，比轉換成粗口的罪責低。

裁判官指被告無悔意 裁判官指被告向感化官堅稱不知《願榮光》的意義，但他曾於2019年為政黨工作並參與公眾集會，故其說法沒有說服力，更顯示他沒有悔意。裁判官又指國歌與國旗一樣代表國家尊嚴，且為國家主權象徵，被告的行為屬侮辱國家尊嚴。而且涉案片段至去年7月有9萬多人次瀏覽，屬廣泛流傳。裁判官不認同被告的行為只是將國歌滅聲，且不接受比換成粗口罪責低，必須判處阻嚇性判刑以免他人倣效。案件編號：ESCC 1366/2022