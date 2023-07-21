接連問話 國安通緝犯家人受查

國安處懸紅百萬元通緝

兄嫂姪兒被問蒙兆達動向 郭榮鏗兄遭帶走 香港國家安全處早前申請拘捕令，通緝身在海外並涉嫌違反《港區國安法》的8名港人。自宣布通緝後，國安處動作頻頻，繼到被通緝羅冠聰的父母單位，帶走其父母及兄長問話，又拘捕前香港眾志多名成員後，據知國安處人員分別於本周二（18日）及昨日先後帶走同被通緝的蒙兆達及郭榮鏗的家人協助調查，了解有否人涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。行動中無拘捕任何人。

有馬料水赤坭坪村的村民向本報指，本周二清早見到一批便衣執法人員到上址兩間村屋帶走3人問話，據知為蒙兆達的兄嫂及姪兒。據悉，人員要求他們提供蒙的動向，並了解他們有否與蒙會面或有任何形式的聯絡，甚至提供財政支援。執法部門指，國安處相關行動仍在進行，不排除會有其他執法行動，包括拘捕，行動會按實際情況，依法處理。

此外，國安處人員昨日在港九各區帶走兩男兩女問話，包括郭榮鏗的大哥郭榮臻，帶往西區警署接受調查。而郭榮臻於昨午二時許獲准離開。

多名前香港眾志成員被捕 國安處早前懸紅共800萬元通緝前議員羅冠聰、郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等8名身在海外人士。國安處指他們反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為，勾結外國插手，涉嫌違反港區國安法。

本月5日及6日，國安處拘捕前香港眾志主席林朗彥、常委朱恩浩、成員廖偉濂、李啟靖和鍾展翹（24至28歲），涉嫌違反港區國安法「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的作為」罪，目前已獲准保釋。初步調查顯示，被捕人士透過營運公司、「懲罰Mee」社交平台及手機應用程式，從中收取資金，支援被通緝身處海外的羅冠聰，亦多次透過相關社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息。

羅冠聰父母兄長 上周問話 至本月11日，人員到羅冠聰父母單位，帶走其父母及兄長問話，沒有拘捕。本月13日，人員到前香港眾志常委林淳軒位於西營盤的寓所搜屋，調查個多小時，及後帶走林問話，據知亦是了解他有否向羅冠聰提供經濟援助，亦調查他有否涉及懲罰Mee案。