SEN考生破障 入大學追逐夢想

【本報訊】不少有特別教育需要（SEN）考生於今屆文憑試取得不錯的成績，部分學生已獲大學取錄，令人鼓舞。香港紅十字會雅麗珊郡主學校校長成英愉表示，學校今年有8名應屆文憑試考生，當中5人完成全部考試，以學生為榮，並形容他們是生命勇士，努力克服障礙，值得學習，亦能夠感染他人，希望他們勇敢嘗試突破限制，規劃更美滿人生。對有學生透過運動員計劃獲大學取錄，她認為計劃有助學生發展興趣，期望當局擴展升學計劃至藝術方面。

克服大腦麻痹玻璃骨 成英愉昨日在電台節目表示，學校今年有8名應屆文憑試考生，當中5人完成全部考試，更有學生獲大學取錄，包括患有大腦麻痹的陳可欣，透過運動員計劃獲大學取錄修讀會計科，以及患有俗稱「玻璃骨」的成骨不全症八型的袁泳琪，今後將入讀嶺南大學動畫及數碼藝術（榮譽）文學士課程。

另一名患有腦性麻痹的考生周朗浩，同樣已獲大學取錄，將修讀文化研究。他受病情影響，難以控制肌肉，故書寫時字體較為潦草，應考語文科時均以電腦打字作答。他說，中學時會有老師為他補習，惟入讀大學後就要「靠自己」。此外，周同時是輪椅劍擊港隊運動員，並於去年10月在巴西聖保羅舉行的23歲以下世界錦標賽項目勇奪銀牌。