兩超狀：今年狀元少 無關移民潮

藍仲宏

【本報訊】中學文憑試放榜僅誕4名狀元，為歷屆最少，有聲音指出或與移民潮有關。其中兩名來自傳統名校聖保羅男女中學的「超級狀元」藍仲宏及古冰心接受訪問時指出，今屆狀元減少未必與移民潮相關，狀元人數只是一個隨機的數字。

稱是數學概率分布 藍仲宏認為，每年文憑試的狀元人數只是一個隨機的數字，故是數學的概率分布，假若有學生突然失手，單純看數字亦變得毫無意義。古冰心則表示，今屆榜眼和狀元人數與去年相若，只是「多了榜眼、少了狀元」，故相信只是很多考生或同時都在某科失手，並舉例指自己班上亦有許多同學一樣，於考試時失手。

藍仲宏兄長是2018年狀元藍正宏，問及會否帶來壓力時，他則謙虛地指出，原本對DSE沒有太大期望，預計自己只有5至6科取5**，因平時中文科只取4、5的成績，故認為自己能成為狀元都是幸運，而一同做狀元亦只是機率，故「佢考成點其實對我無影響，佢都係啱啱好好彩」。

古冰心日前指有意在本地攻讀醫學院，惟仍未決定在哪間大學升讀，她指中大與港大醫學院各有優點；至於如何兼顧讀書，她坦言惟有犧牲休息時間，譬如在中五時，每天只睡5、6小時。對於很多人覺得狀元是「書呆子」，她則表示，自己有曾參與不同類型的課外活動，包括領袖生、中文辯論隊、校園電視台、合唱團等，勢要打破書呆子形象。