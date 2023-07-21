自資校學費減免銀彈搶人 港專校長促停自殺式競爭

【本報訊】中學文憑試前日放榜，今年有約1.7萬名日校考生考獲本地學士學位課程基本入學要求，惟日前有報道指出，有自資院校以「學費減免」的「銀彈」攻勢搶收應屆文憑試考生。自資高等教育聯盟副主席、香港專業進修學校校長陳卓禧指出，對院校以此作為應急對策表示可以理解，惟長遠而言對院校生存及發展並非良好現象，亦不應永無止境自殺式競爭。

陳卓禧昨日在電台節目指出，不同自資院校均反映，收生人數較去年上升，並舉例港專前日所完成入學註冊的人數，已較去年上升一成。惟他強調，本港高等教育界應盡量配合八大中心定位，故學生來源不應只限在應屆畢業生，相反香港的高等教育，在東南亞和內地等地區都很受歡迎。

倡放眼內地東南亞 對於政府今年推出「應用教育文憑」課程，並由8間院校提供，他相信對院校收生增長將有所帶動。他續透露，教育局早前已邀請資助及自資院校代表，參與有關北部都會區高等教育發展的簡報會，當中提及區內將會有4幅5至20公頃的土地，開放予院校競逐，惟相關發展計劃需要配合本港的八大中心定位，以滿足粵港澳大灣區人力需求。