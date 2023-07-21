90%教師指課程深 學童抗拒學中文

步入高小情況更差DSE成績每況愈下 學生的中文水平不但影響個人發展，亦影響到本港整體的文化水平和競爭力，惟近年中學文憑試中文科成績均見下跌趨勢。有機構昨日公布最新調查結果，發現有逾90%中文老師認為現時課程偏深，而社會重視英語學習，亦間接令學生抗拒學習中文，成為DSE中文科成績每況愈下的成因之一。有學者建議，學校應與教師聯手推動中文科課程改革，以提高學生學習興趣。

慈善辦學機構「共享學習天地」上月訪問了100間學校，成功收回100份現任或前任中文科教師的有效回應。結果發現，90%人認為現時小學中文科課程傾向深奧，其中46%人認為當中學生普遍對中文科容易產生抗拒感的主因，是與中文課程內容愈來愈深奧有關，42%人則認為是課程內容沉悶，以及有約30%人認為或與社會較為重視英文科，導致學生對中文科容易產生抗拒。

調查又發現，小學生由初小步入高小階段，更容易感到學習中文出現困難，繼而影響他們學習中文的動力，產生抗拒感。機構綜合調查結果指出，如學生從小已抗拒學習中文，當升讀中學後，課程內容更加艱深時，自然抗拒感亦會演變成更加強烈，這更可能是DSE中文科成績每況愈下的成因之一。

倡改革增互動提高興趣 中文科補習名師林溢欣亦表示認同上述原因，他續指出，有受訪者曾建議鼓勵學生多閱讀中文書，惟現時氛圍經已轉變，學生的學習範圍亦比以前廣泛，加上小學生假日大多已填滿了各種興趣班，故現今已很難說服學生擁抱閱讀。林續建議，學校應與教師聯手推動中文科課程改革，設計更有趣、實用和生動的課程內容，例如小組學習、角色扮演、講故事、演講、欣賞話劇和電影等，以加強學生參與及互動，提高學習興趣。