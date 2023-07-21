澳門消息：假公安索帳戶資料 2人共失12萬元

【本報綜合報道】澳門騙案停不了，「公檢法」騙局再添兩宗，兩名受害人共損失近12萬澳門元。首案事主於上月27日收到自稱「內地公安」的來電，對方說出事主的回鄉證號碼，指其名下電話在內地散播大量詐騙訊息，事主將信將疑。對方將電話轉駁至一名自稱「警官」的人士，指事主涉及一宗「二級國家刑事案」，必須接受調查，要求事主定期向他們報告行蹤。事主信以為真，按指示提供銀行帳戶資料，並轉帳兩萬澳門元作為「保釋金」。

誤信涉刑案交保釋金 事主轉帳後再被索款，一名自稱「檢察官」的人士在電話中指繳付的「保釋金」不足，要求事主籌錢，但事主未有理會，一直等對方消息，直至本月12日，回電對方查詢調查進度，未獲理會，其後他們更失去聯絡，事主方懷疑被騙，向澳門執法部門報案。

另一宗案件受害人是一名20多歲女子，於本月17日收到自稱「內地反詐中心」來電，指控她發放詐騙短訊，隨後一名自稱「公安」與事主聯絡，要求她接受調查並一直保持通話。

事主不虞有詐，按指示提供銀行資料，隨後才發覺橋段與詐騙案件相似，於是檢查銀行帳戶，發現帳戶內有9.9萬多澳門元被人轉走，始知被騙，隨即向澳門執法部門報案。