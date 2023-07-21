澳門消息：自稱伙記拒吹波 澳門警酒駕停職

逆駛冇開車頭燈 遭截查未能甩身 澳門有休班警員知法犯法！當地一名已達15年警齡的蔡姓前線警員，於今年3月參加婚宴後，在氹仔埃武拉街懷疑酒駕逆駛，被巡經的「同袍」截停。當時滿身酒氣的蔡男拒絕接受酒精呼氣測試觸犯違令罪。治安警察局前日公布，蔡經紀律程序調查後，已被停職處分。

案發於今年3月19日凌晨，36歲的蔡男當晚在參加婚宴後，駕駛私家車離開，惟駛至氹仔哥英布拉街與埃武拉街交界時逆向行駛，以及沒開車頭燈而被截查。

早前判監4個月緩刑 期間，蔡更自稱「伙記」，並承認當晚曾飲酒，但拒絕進行呼氣測試或送院檢測酒精。在場警員多次勸誡不果，將其拘捕並移交檢察院跟進，檢控他逆駛及無開車頭燈。

該名休班警員於3月20日被移送司法機關處理，初級法院刑事法庭於同日作出判決，判處他4個月徒刑，暫緩執行徒刑為期兩年，以及禁止駕駛5個月。

治安警察局亦於3月20日開立紀律程序調查，依法追究有關警員觸犯違令罪及交通違例引致的紀律責任。治安警察局局長於6月23日作出批示，對該名警員科處停職處分。本報綜合報道