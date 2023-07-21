運輸業男多女少 團體倡按需求鼓勵入行

李慧貞

【本報訊】運輸業男多女少，除了社會刻板印象認為男性較適合該行業，亦有調查發現，本港三分之一運輸業企業承認招募女性時遇到阻礙，例如輪班工作、女廁等衞生設施不足等，降低她們入行意欲。團體建議企業應加強推動性別多元和共融，吸引更多女性投身業界。

根據政府數據顯示，去年全港運輸、郵政及速遞服務業有162,746名僱員，當中男性佔108,574，女性佔54,168，男女比例為2:1。香港運輸物流學會轄下委員會「蔚木蘭」去年展開一項關於女性從事運輸業的調查，是該機構2012年以來第4次類近調查。調查訪問本地12間大企業，僱員共約3萬人，佔本地運輸業整體約18%。

衞生差輪班制 降女性意欲 調查分析10間受訪企業提供數據，結果發現5間企業男性僱員佔整體80%或以上；4間公司男性比例約50%至71%不等，唯獨一間公司女性員工佔多數，高達70%。情況同樣在管理層出現，12間受訪企業中，有11間男性作主導，男性佔逾56%，其中一間更是「全男班」；僅一間企業情況相反，管理層的女性比例達70%。調查同時發現，4間受訪企業在僱員間提升性別多元遇障礙，但有個別受訪者認為，社會普遍接納女性投身運輸業，而不少職位對體力需求亦有所下降，惟輪班工作制度、衞生配套不足等，降低女性入行意欲。

蔚木蘭主席李慧貞坦言，運輸業長遠由男性主導不足為奇，但樂見有個別企業由女性作主導，「同業在性別多元和共融上的進展雖然緩慢，但穩步向前。」業界並非要盲目追求男女比例達致平衡，但可按其實際需求，透過多方面鼓勵女性入行，例如提供彈性工作時間，方便同時兼顧家庭及事業；優化家庭友善政策。參與調查的城巴人才管理及文化經理張雲珊分享，為鼓勵女性入行，城巴今年將24周有薪產假提升至全薪（原本只是八成）。