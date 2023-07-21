紅隧後日啟用易通行 收費廣場減至4線

【本報訊】紅磡海底隧道7月23日清晨5時起實施「易通行」，是全港第4條實施的政府隧道。屆時所有人手收費亭及快易通車道會取消，收費廣場往來九龍及香港方向各改為3線行車，另預留1線予巴士行駛。就天文台預測下周或有颱風襲港，運輸署指當日倘發出8號或以上風球，紅隧將順延至30日才實施易通行。

紅磡海底隧道一帶當日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排，來回方向及其支路將會由凌晨4時至5時臨時封閉。臨時封閉期間，共有9條通宵專營巴士路線及一條通宵專線小巴路線需改道行經東隧或西隧。運輸署指出，紅隧易通行偵測系統設於隧道管道出入口的天花結構上，並因應其車流量大而已額外加裝偵測鏡頭。易通行系統早前亦提升處理能力至每小時15萬架次，是4條隧道最繁忙1小時車流的6.8倍，足以應付紅隧車流。

東西隧下月陸續實施 現時3條過海隧道中，紅隧車流量最高，運輸署署長羅淑佩坦言，易通行實施後亦難以立即暢通，料有待「不同時段不同收費」實施才能改善塞車情況。西隧和東隧下月將陸續實施易通行，具體日期稍後公布；涵蓋香港仔隧道、大老山隧道的第3階段工作，則今年內實施。

至於的士業界投訴過隧道時未能成功繳費，運輸署則稱，近日為154輛的士調整司機卡位置，惟28輛的士無接納建議，已邀請業界跟進。運輸署亦推出的士司機專屬的手機應用程式，讓司機自行繳費。另外，現已發出的車輛貼數目，佔全港已領牌車輛超過97%，當中65%已登記自動繳費。