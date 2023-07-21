入境處擴展非觸式e道 將惠及42萬人

7秒過關 方便出行 科技創新造福人類文明，而近年不少地方改設非觸式設計，入境事務處早於2021年12月1日為本港居民推出「非觸式e-道」服務，今日起擴展該服務至持香港智能身份證並滿11歲非本地學生、外傭和外勞。傳統辦理出入境時間需要15秒，但e-道則大減至7秒。處方認為此措施有助提升通關效率，尤其在繁忙時期，更可方便他們出行。就受惠人數而言，現時本地約有35萬名外傭、6萬名非本地學生和1萬名外勞，估計受惠人數達42萬。

入境事務處助理處長（資訊系統）柯重鈺表示，若年滿11歲並持有智能身份證的以上類別香港居民，只需使用有生物特徵認證技術的智能電話，免費下載e-道app登記，便可使用「非觸式e-道」服務。在完成登記後，則會產生加密二維碼，或使用他們的智能身份證進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份自助出入境。

配合容貌識別 自助出入境 在辦理入境手續時，e-道會列印載有其逗留條件和期限的入境標籤。取出標籤後，e-道閘口打開。處方又提醒香港非永久居民人士，使用e-道必須合乎逗留本港的條件，若逗留期限已過，則不能使用。他們若想再次使用，則需再合乎逗留條件並重新激活。

使用科技方面，柯認為，現時不少外傭已熟悉使用手機，不擔心他們不懂處理有關入境事宜，而且此措施更有助本港推廣智慧城市。而現時正值暑假，此優化措施更有助處方靈活處理人力資源事宜；訪港旅客也日漸增加，措施更有助處方調配人手協助不能使用e-道的通關人士，提升整體辦事效率。

網絡方面，雖然登記手續時需上網，但使用二維碼時則為離線，處方相信有助防止因網絡問題而影響通關，而該二維碼亦會因保障安全而每30秒自動更新一次，不會影響通關。

就使用量而言，各管制站共設逾700條e-道，當中非觸式e-道數量已超出600條。截至上周六，已有逾260萬名本港居民登記使用「非觸式e-道」。今年上半年，本港居民出入境人次約為5,700萬，當中七成使用e-道，而使用非觸式e-道者則佔該七成之中的三成，即有1,200萬人次使用非觸式e-道。