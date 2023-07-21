35歲或以上港人 碘攝取量不足

【本報訊】衞生署發表碘質水平主題性報告（2020-22年度人口健康調查），調查發現35歲或以上人士碘攝取量不足，他們應增加攝取量以維持足夠的碘營養。加碘食鹽和碘質豐富的食物是維持足夠碘營養的來源，但根據調查的結果，本地住戶使用加碘食鹽及食用藻類（紫菜）的情況並不普遍，只有21%的受訪人士表示在家中使用加碘食鹽，而表示每周至少食用一次藻類（紫菜）的亦只有8.7%。

調查於2020年11月至2022年2月期間進行，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口，當中超過2,000名受訪者進一步完成身體檢查。第一部分及第二部分報告分別已於去年12月及今年4月發表，昨日發表的碘質水平主題性報告則分析身體檢查中尿碘濃度的結果和闡述本地人口的碘狀況。

調查發現，本港15至84歲人士的尿碘濃度中位數為91.3微克／升。當中，女性的尿碘濃度中位數（88.1微克／升）低於男性（93.7微克／升）。在各年齡層中，較年輕組別的尿碘濃度中位數較高。15至34歲人士的尿碘濃度中位數為107.5微克／升，35至54歲及55至84歲人士的尿碘濃度中位數分別為92.7及79.8微克／升。

缺碘可影響甲狀腺功能 根據世界衞生組織建議的流行病學標準（尿碘濃度中位數100至199微克／升屬於碘攝取量足夠），35歲或以上人士屬於碘攝取量不足和輕度缺碘，而15至34歲人士的碘攝取量則達足夠標準。

衞生署指碘質是維持甲狀腺正常功能、生長和發育必需的微量營養素。踏入不同人生階段，碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大和甲狀腺功能不足，以及一系列的碘缺乏病，包括精神機能受損。