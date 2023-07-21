港大研究：糖尿病藥有助健康地老化

【本報訊】「甲福明」是治療二型糖尿病的一線藥物。愈來愈多證據顯示甲福明除了可穩定血糖外，亦可能有助促進老年健康。香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院的研究團隊，透過分析英國生物樣本庫中逾30萬名歐洲血統參加者的隊列研究數據，以基因證據證明治療二型糖尿病的藥物甲福明可能有助健康地老化。是項概念驗證研究支持甲福明重新定位為「健康長壽藥物」，並作進一步臨床研究。研究結果已於老年病學和老年學領域的權威同行評審國際期刊《刺針：健康長壽》發表。

評估甲福明老藥新用潛力 為了探討甲福明於老年健康的作用，研究團隊利用遺傳學的藥物靶點孟德爾隨機化方法，了解甲福明與衰老相關生物標記的影響。研究利用英國生物樣本庫中321,412名英國白人參加者的有效基因組及表型數據，團隊首先釐定與衰老相關的指標，包括結合實際年齡及9項臨床指標的「表型年齡」數據及白細胞端粒長度，從英國生物樣本庫和其他基因組聯盟Genotype-Tissue Expression（GTEx）的數據中，運用孟德爾隨機化和共定位等統計方法，找出與甲福明相關的蛋白質基因變異，從而了解甲福明對不同衰老生物標記的效果。同時，研究團隊亦利用傳統觀察性研究的「傾向評分匹配」方法，將只服用甲福明患者的衰老生物標誌物與服用其他糖尿病藥物患者作比較。

研究結果顯示，甲福明對衰老生物標誌物的影響可能部分歸功於其降糖的特性，「傾向評分匹配」分析亦核實了這些基於遺傳分析的發現。此項研究由港大醫學院公共衞生學院助理教授歐陽兆倫博士及助理教授（研究）駱珊博士帶領。駱珊稱，愈來愈多證據顯示甲福明可能透過非降糖途徑發揮作用，運用大數據方法和不同組學數據有助了解甲福明的運作機制，從而更全面地評估其「老藥新用」的潛力。