新居屋月底可申請 啟德樓王索價494萬

元朗朗天苑單位最多 共建3080伙 萬眾矚目的「出售居者有其屋計劃單位2023」及「白表居屋第二市場計劃2023」即將於本月31日起接受申請。房屋委員會公布「居屋2023」共推出6個新屋苑，合共9,154個單位，包括啟德啟悅苑；觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑；屯門兆翠苑；以及元朗朗天苑。今期「樓王」位於啟悅苑，賣近500萬元，預料「居屋2023」將於明年首季開始揀樓。

今期居屋共推出6個新屋苑，以62折推售。其中伙數最多及最平單位屬於元朗朗天苑，共建3,080伙，售價介乎約149萬至318萬元，若以綠表資格、即首期只需整體價格5%來計算，最平入場費只需約7.5萬元；最貴單位則位於啟德啟悅苑，索價約494萬。而最大單位則位於屯門兆翠苑，實用面積約518平方呎；最細單位則屬觀塘安麗苑及啟德啟悅苑，兩者均有單位實用面積約278平方呎。

「居屋2023」及「白居二2023」將由本月31日上午8時至8月14日晚上7時期間接受申請，為期兩星期。「居屋2023」的申請費為270元，「白居二2023」的申請費為230元；同時申請兩者則為500元。

另有50單位重售 除6個新建屋苑外，房委會亦重售約50個在「居屋2020」推售的馬鞍山錦駿苑和鑽石山啟翔苑；及在「居屋2022」推售的東涌裕雅苑和沙田愉德苑因買賣協議撤銷而收回的單位。另外亦會推售新一批租置計劃回收單位，但最終出售單位數量及詳細單位名單將於選樓前約3個月確定。

「居屋2023」及「白居二2023」預計今年第4季攪珠，「居屋2023」會在明年第一季選樓，同時會向「白居二2023」成功申請者發出批准信。

招國偉料申請反應不俗 房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉估計新一期居屋申請應該反應不俗，因今期推出單位數量約9,000多間，加上會有一批租置回收單位出售，或與上一次居屋申請數目相若。不過，對於「白居二2023」未有就按揭貸款擔保作調整，招國偉期望日後房委會可考慮延長擔保期。

今期「樓王」位於啟德啟悅苑。 居屋2023