衙前圍道重建 業主轟賠償欠妥

【本報訊】市區重建局去年5月公布展開重建衙前圍道／賈炳達道發展計劃（KC-017），但有不少業主對計劃的收購賠償不滿意。他們昨到立法會約見議員申訴，希望「樓換樓」計劃提供更多選項；自住和出租物業的賠償價格「睇齊」；以及收購後要有一年交吉期等。有業主認為出租物業無「7年樓齡賠償」屬「欺騙業主」，擔心作為殘疾人士若無居所，將難以供養年逾90歲的母親。有議員則稱，業主訴求合理，將會向市建局跟進。

會上多名業主關心「樓換樓」問題，有業主認為即便他們有「煥然壹居」或「煥然懿居」的優先抽籤權，但仍不代表會確實獲得購買權，而且該兩個項目樓價太貴，大部分業主靠賠償金額亦難以負擔，希望市建局提供更多「樓換樓」選項。

自住出租物業賠償差距大 另有多名業主關注自住和出租業主的賠償價格差距，認為雙方業主均以「真金白銀」買樓，但賠償價格卻差距約三至四成。曾先生為殘疾人士，自言非常辛苦才購入第二個單位，並出租以彌補退休後的收入，又要供養姐姐和年逾90歲的母親，「高官可能覺得（自住和出租物業）賠償差好少，但對退休人士來講差異好大！」

議員江玉歡認為居民大部分訴求都合理，自住與出租物業的賠償差距問題應要檢視。議員洪雯則指「7年樓齡」需重新檢討，因市民反應非常不同，建議下一步可討論是否應在不同案例有不同處理方法。