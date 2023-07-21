兩年前收驗樓通知 疫情礙修葺

【本報訊】樓齡已屆58年的麗灣大廈，議員梁熙表示，該大廈兩年前收到強制驗樓通知，半年前完成驗樓工作後，已向屋宇署提交報告，相信是疫情關係，影響了業主立案法團開會，延誤了修葺進度。而在消防處協助下，屋宇署派員到場視察大廈狀況，法團並進行安全措施，以防再有石屎下塌。

屋宇署表示，在消防處架起的升降台協助下，人員已檢視位於行人路上方的樓宇二樓底部，發現有大約600毫米乘600毫米的石屎或批盪剝落，大廈的整體結構沒有明顯危險。大廈業主立案法團已按要求，即時安排承建商在有關位置豎設臨時保護措施，並將於未來數日，移除其餘可能鬆脫的部分，以確保公眾安全。

已搭竹棚 待工程開展 現場所見，麗灣大廈已搭起竹棚，並承托着簷篷底部，相信稍後會開始進行緊急維修工程，以免該處再有石屎鬆脫剝落，造成人命傷亡。

屋宇署又稱，較早前就樓宇的公用部分向法團發出強制驗樓法定通知，雖然涉事大廈已驗樓，但仍需完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知才會被視為遵辦。據了解，麗灣大廈屬「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第1類別樓宇，大廈法團正安排樓宇修葺工程。屋宇署稱會繼續跟進，並要求法團提交工程時間表，盡快維修，遵辦法定通知。