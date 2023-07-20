規劃亂龍難搵食 酒樓執笠悲到極

呢個世界，有啲嘢唔係「一刀切」就可以解決問題嘅！好似話「斬腳趾避沙蟲」，大家都知點解，無非指用咁嘅解決方法，既唔能夠針對問題，代價大又無謂，形容人愚蠢之至。一如戒賭，如果冇決心，斬手指一樣可以用腳趾。嗱！內地50年代曾有「打麻雀運動」，唔係「西風起胡，惡過老虎」啲四人麻雀，而係要全國滅絕麻雀，從城市到農村，結果喺多年集體捕殺後，據講共捕殺麻雀逾兩億隻，導致害蟲成災、糧食歉收，成為3年大饑荒成因之一！趕絕一樣嘢，更多時要顧及後果！

各位，功夫茶講咗咁多嘢，真係有感而發。疫劫3年，經濟蕭條，百業待舉；依家漸漸復常，旅客多咗，尤其年初本港與內地通關後，唔少平價旅行團瘋狂湧港，尤其招呼旅行團嘅土瓜灣及紅磡商店，一度因人潮洶湧造成阻街，影響當地居民出入不便而招致投訴。旅遊業監管局其後要求業界採取落實預約制度及採取人流管制措施，以改善情況。之不過，旅遊巴太多，路又窄，又冇地方可以泊車，始終都係難以解決內地團友阻街問題。

旅監局於是「心生一計」，5月曾向該區嘅商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店參觀遊覽、購物，同日就唔可以喺土瓜灣食肆用膳。呢一招算唔算係「閻羅王探病」？即係問你「死未」？措施一出即令區內食肆叫苦，尤其啲經營團餐嘅酒樓，疫慌時因中港未能通關，生意一潭死水，唔少酒樓因而執笠！好嘞！依家通關有番人流生意，旅監局又惡過老虎，一紙命令如聖旨，唔畀旅行團喺同區用餐！做團餐嘅酒樓唔通用來招呼西北風？阿哥，呢招算唔算「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」呢？

呢嗱！開張14年，一間喺土瓜灣經營團餐嘅酒樓，日前18日最後一日營業。經理話，疫情停業3年半，員工被迫放無薪假；通關後多咗內地團到訪土瓜灣，之但係旅監局卻實施新規定，唔畀團客喺同區用餐，點經營？佢話疫前每月營業額逾170萬元，每日接待約60團；如今收入大跌約75%至不足50萬元，根本不足以交租及向員工支薪，講起都一殼眼淚！旅監局承認今趟規定比較強硬，認為聆聽各方意見後有充分討論，做法亦有法律基礎。阿哥，依家「一刀切」趕絕某些酒樓經營者，講到尾都係政府欠缺旅遊規劃；未有黑暴及疫情前，香港因水貨客擾民備受詬病，時至今日政府有關部門又做咗乜改善措施？連旅巴泊位不足都未能解決！人車爭路、擾民等問題就一嘢推晒畀啲酒樓食肆，一聲令下不得招呼團客，無疑判咗佢哋「死刑」，公平咩？唔通咁就係「以結果為目標」？