狀元人數減 前景多隱憂

十年寒窗無人問，一舉成名天下知。中學文憑試昨日放榜，4名考生考獲7科5**成為狀元，當中3人更是「超級狀元」。無獨有偶，4位狀元之中，3人都選擇讀醫，只有1人投身自然科學。今年不僅是最少狀元的一屆，港府重點發展的創新科技同樣缺乏尖子問津，這意味甚麼，不是很值得反思嗎？

今年約4.2萬名日校考生之中，有四成二人考獲大學最低入學要求，按過往數據推算，約1.5萬個八大資助學額，供1.25萬名考生經聯招申請，即今年平均1.39人爭一個學額，較數年前兩人爭一個學額相比，競爭趨緩。與此同時，去年放榜誕生8位狀元，若計及上訴覆核，狀元人數更增至11人；反觀今年只得4位狀元，為歷來最少，熱鬧境況大不如前，而且傳統名校如男拔女拔，居然一個狀元也沒有。不禁令人要問，狀元人數大減，頂級名校「失手」，孰令致之？官僚一句「運氣不好」就能解釋一切嗎？

這些年，名校退學潮幾乎沒有停止過。多間名校21/22周年報告均披露，學生流失率已經連續兩年超過一成。今年誕生一男一女狀元的聖保羅男女中學，推算全年有逾百名學生退學，退學原因絕大部分為海外升學。這些傳統名校過去一直爭崩頭，現在卻被棄之如敝屣，反映移民潮絡繹不絕和出生率年年下跌，不僅直接衝擊學校收生，更影響文憑試摘星情況。青年強則國強，青年智則國智，那麼，精英尖子捨港遠去，香港前景想不悲觀也難。

國家領導人去年趁回歸25周年訪港，特意到科學園參觀，重視創科之心不言自明。儘管港府信誓旦旦表示，將加強創科發展，增加更多資源，甚至形容香港已進入創科發展的快車道，吹的比唱的還好聽。然而，從4位狀元中3人選擇醫科可見，「萬般皆下品，惟有讀醫高」依然是香港社會主旋律。剩下一位選讀自然科學的狀元，更將負笈英國，畢業後未必回港發展。在這樣的大環境下，香港創新科技有可能更上一層樓嗎？

誠然，香港醫護人手短缺，培訓本地醫生多多益善，但歷屆狀元尖子皆以讀醫為第一職志，除了醫生救急扶危有意義外，難道同社會產業結構單調沒有關係？回歸至今，醫生、律師、金融專才均被視為高尚和搵錢職業，以致過去偶有狀元報讀「工科」即成為獵奇新聞，正正反映本港產業無法做到多元化。有應屆狀元說得好，他指香港重視科研程度不足，人們常說的「神科」，科學都未計算在內。一節見則百節知，整個社會由上到下皆缺乏視野，至今仍然崇尚「炒樓炒股」，豈是無因。

移民潮下，香港已流失14萬勞動人口，至今未見止血，加上出生率全球最低，人口老化不斷加劇，嚴重削弱競爭力。正如關注團體指出，行行出狀元，社會應該扭轉過時觀念，不一定醫生、律師等專業人士才是人才，亦不應單純以學位掛帥；而港府推動產業多元化，讓年輕人看見上流希望，吸引更多人才留下，方是治本之道，上上之策。