激濁揚清：拜登非欠激情而是老定

美國總統拜登公布競選團隊開支，今年第二季度總支出僅為110萬美元，比民主黨及共和黨其他總統參選人都要「慳使」。部分民主黨人因此質疑拜登對選舉缺乏激情，難怪世上有句說話：「政治或許是唯一一種被認為不需要準備的職業。」看不明大局者固然如此，坐定粒六者亦然。

拜登競選團隊薪金名冊僅有競選經理、首席副競選經理、發言人和總顧問共4人。競選團隊在公幹、住宿和機票上花費不足1,500美元，少得令人難以置信，試問夠付機票帳又夠不夠找酒店數？不知道是否漏寫兩個「0」。惟當知道因拜登尚未設立競選總部，大部分員工一直在民主黨全國委員會大樓工作，省卻了不少皮費開支，便能理解有人靈活發揮「掛單」絕學。畢竟，數字是死的，「入數師」卻很鬼靈精。

錢先省下來，留着當然有妙用。正如美媒報道，佛羅里達州州長兼總統參選人共和黨籍德桑蒂斯的競選團隊，因資金緊絀，需要裁員，兩名高級競選顧問已經離開團隊。德氏的競選團隊約有90名工作人員在冊，今年第二季度工資、工資稅、保險和手續費支出逾100萬美元，拜登便沒有這種過度擴張的煩惱了。實不相瞞，如果拜老頭喜歡，出些錢招攬德氏高級競選顧問倒戈，亦非甚麼不可能之事。問題是，拜登放不放德桑蒂斯在眼裏而已。

拜登勢頭不俗，就連獲他認真「招呼」的特朗普亦望塵莫及。後者日前被列作國會暴動調查對象，面臨被捕及起訴，撇開有人或許罪有應得，惟白宮西翼發現可卡因一案，美國特勤局表示因無法鎖定嫌疑人，宣布結束調查，遭到特氏批評存在「兩套司法標準」。由始至終，拜老頭並非對總統選舉欠缺激情，而是迄今為止，形勢大好使得他可以很老定。