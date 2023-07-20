橫眉冷看：兩國距離愈拉愈近

中國經濟的韌性很強，不怕風吹雨打。2019年，新冠疫情最早在武漢爆發，內地多個城市封城封區，工廠停工停產，疫情延宕3年，國家的內需和出口業都受到打擊。當時不少評論者斷言，中國的經濟發展會出現斷崖式下滑，國民生產總值（GDP）再想趕上美國，恐怕終成幻夢。

幸而數字不會騙人，2019年中國的GDP是14.28萬億美元，美國是21.38萬億美元，美國是中國的149.9%；2022年，中國的GDP是18.1萬億美元，美國是25.46萬億美元，美國是中國的140.7%。由2019至2022年，中國的經濟體量跟美國相比，由差距約五成收窄到約四成，準確算來，差距拉近了9.2%。如果趨勢持續，約10年後，中國就有望徹底趕上美國。

經濟規模愈大，增長速度就愈容易受到限制，近年中國GDP的增幅確有放緩趨勢，但追趕美國的步伐，是否也同樣是緩了下來？我們繼續讓數字說話吧，2016年中國的GDP是11.23萬億美元，美國是18.7萬億美元，美國是中國的166.5%。由2016至2019年，這3年期間，中國的經濟體量跟美國拉近了16.6%；由2019至2022年，這3年疫情期內，兩國的差距卻只拉近了9.2%。以此觀之，中美兩國這場龜兔賽跑，小龜看似漸趨乏力，這種情況是否值得擔心？

數字雖然不會騙人，但不懂看的人就容易被誤導。上述的統計數據，全部是折合美元計算，某時段人民幣的匯價高，計算出來的經濟體量就相對較大；某時段匯價回落，計算出來的結果便會不同。由2019年起，中美兩國爆發貿易戰，中國政府為保持出口業優勢，故樂意讓人民幣的匯價走低。若計及匯率因素，中國經濟追趕美國的步伐，一直未有減速，相信很快就會超越美國。