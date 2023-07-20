筆下風雲：戰爭升級 美國虛偽

在克里米亞大橋二次受襲後，俄羅斯總統普京揚言報復，隨即向烏克蘭東部及南部發動攻擊。俄軍表示，擊中南部敖德薩的燃料儲存設施，以及一間生產無人艇的工廠。與此同時，普京宣布終止黑海糧食出口協議，美國小麥期貨價格應聲大漲。

烏克蘭向來是糧食出口大國，該協議允許烏克蘭糧食通過黑海完成出口，確保全球糧食供應及價格穩定。美歐國家對普京決定強烈譴責，批評俄方將糧食武器化、自私自利、不能接受云云。然而，戰爭就是殘酷的，不是你死就是我亡，普京直到這一刻才終止協議，站在其角度已是仁至義盡。美西方對死掉大量人命無感，只有在糧食價格急升加劇通脹才有感，說到自私自利，誰及得上他們？

再說，克里米亞大橋對俄軍補給非常重要，有傳此次攻擊導彈極可能是英國提供的暴風影導彈，俄方便指控美英情報機關直接參與此次行動，可見俄烏戰爭膠着，令美國為首的西方國家十分焦急。在普京和澤連斯基寸步不讓之下，中國提出的透過談判、政治解決暫時已經行不通，美國不欲就此草草收場，戰爭升級、朝更血腥的方向發展，已是寫在牆上。

美國向烏克蘭提供集束彈，明顯就是為了扭轉戰局，甚麼人權道德遮羞布都不要。俄羅斯亦揚言你做初一、我做十五，一旦烏方使用集束彈，俄方亦會奉陪。此外，有指10萬俄軍已枕戈待發，就連早前鬧兵變的瓦格納集團亦已在波蘭集結，可見又一場腥風血雨即將殺到。烏克蘭早前終承認，去年克里米亞大橋第一次受襲是他們所為。戰事恐襲化，此後不停有大型民生基建被毀，包括新卡霍夫卡水電站大壩。為了盡地一煲，扎波羅熱核電廠會否成為下個施襲目標？