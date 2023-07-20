坦言集：中美之戰？

朋友說中美不可能因台灣而開戰。因北京會啟用核武與美國戰爭，一開始便以美國本土為目標，美國不敢與中國核戰，也因而無論怎樣，面對中國核阻嚇力量，中美戰爭難以出現。

我的看法不同。中國有核阻嚇力量，但若美國只在台灣觸犯中國的底線，不先用核武，只用傳統戰爭形式，甚至代理人方法，中國可以用核武先發制人嗎？

美國不會直接與中國開戰。韓戰之後，美國是不會與中國打陣地戰。正因如此，美國也不會用核武襲擊中國，它還是怕中國的核阻嚇力量。對付中國，方法亦應如對付另一核武大國俄羅斯：用代理人戰爭，侵犯俄羅斯底線誘使俄先動武。美國對付中國用的是台灣因素，中國已公告世界不會容忍台獨，這是中國的底線，也便是美國引發中國開戰的觸發點。美國借用民進黨等台獨在台推行台獨政策，與美國、日本勾結，衝擊中國的政治封鎖。美國和台獨有絕對理由進一步觸犯中國反台獨的底線，最後如烏克蘭，俄羅斯不得不出於一戰。

於是，明年台灣大選，民進黨再當選的話，去中國化、台獨化，以及和美國、日本的政治軍事合作更會加強。美國也會在台灣積極推烏克蘭化：特種部隊進駐，訓練組織台獨分子的武裝或政府特種部隊的台獨分支，一如烏克蘭的亞速營；阻止和禁制島內與內地來往，把經濟與科技轉與美日結合，削減與內地的關係，改變台灣社會經濟一直以來與內地的緊密關係。或許台獨組織會更極端政治化，走烏克蘭新納粹主義的道路，台灣內部分裂加劇。

若大選民進黨落敗，會否出現群眾作反，把烏克蘭的廣場起義複製於台灣，重演太陽花運動來奪權？成功的話，會是美日西方等一起支持的新政權上台，更公開地推行台獨。面對顏色革命奪取台灣政權，北京會容忍，無動於衷嗎？對付比較長期的台獨化，北京可靜觀其變。面對顏色革命，北京不能不動武，這便中了美國的陰謀。

美國不先動武，用台獨奪權，只等中國動武，中國便無法動用核武攻美本土。武統難免，也只限於台灣。台海的非核戰爭，便落入烏克蘭式的陷阱去。

北京若一舉而解放台灣，便無後顧之憂，大不了與西方脫鈎。但若一戰不利，戰事拖延，烏克蘭的悲劇便會重演。美國主動，可不用核武迫使北京開戰呀！