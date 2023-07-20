政情：試用AI翻譯筆 議員憂教師無得撈

香港創科發展要追落後，5名科創界議員趁住立法會休會到安徽省合肥市考察當地科研發展，佢哋仲親身體驗到AI（人工智能）帶嚟先進效益同威脅。

改功課唔使一分鐘 葛珮帆（EQ）、邱達根、吳傑莊、尚海龍同黃錦輝等5名議員現正身在合肥考察，前日已同當地嘅官員及中國科學技術大學校長包信和會面，尋日去咗參觀科大訊飛、華恒生物同聯寶科技。

吳傑莊喺社交平台貼文話科大訊飛嘅口號係「用人工智能建設美好世界」，佢即場試用翻譯筆，親身體驗利用AI語音系統可以即時翻譯多種語言，改功課更唔使一分鐘，即時尋找合適答案，佢心諗咁樣未來老師嘅工作會唔會被取代？

呢支翻譯筆有幾厲害？EQ話工作人員使用普通話輸入，AI即時翻譯成多國語言講出來，普通話語音輸入準確度高達96%，廣東話亦都超過90%。EQ話AI+教育可以幫教師改卷，仲可以分析同學嘅學習進度，對因材施教大有幫助，又話諸如AI+醫療、AI+司法等都已經喺內地應用，如果唔想被淘汰，必須趕快學習。