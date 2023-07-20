政情：簡慧敏集郵溫拿 管浩鳴搵莫華倫打卡

唔少人都有心儀嘅偶像，即使係政界都唔例外。選委會界別議員簡慧敏早前出席一個音樂晚會，期間就遇到成軍50年嘅「溫拿樂隊」，把握機會同5位成員一齊影合照；「立會男團」成員之一嘅議員管浩鳴，就喺一個酒會裏面同著名男高音莫華倫「打卡」；荃灣區議員葛兆源同藝員吳幸美更合唱情歌添！

五虎合體 機會難逢 樂壇新人輩出，「後浪推前浪」乃現實寫照，然而上世紀七十年代冒起嘅溫拿樂隊，縱橫樂壇已半世紀，至今依然有唔少擁躉，簡慧敏應該就係其中之一，畢竟溫拿當紅之時，曾風靡唔少少女。溫拿成員通常每隔5年就開一次演唱會，然而佢哋完成稍後嘅50周年告別演唱會之後，5位成員再合體嘅場合恐怕唔係咁多，簡慧敏都算係好識得把握機會，喺音樂晚會見到溫拿五虎，就企喺兩位主音歌手鍾鎮濤同譚詠麟之間影合照，雖然佢無講到溫拿五虎當中佢最欣賞邊一位，但就貼文話「因為有您，精彩絕倫」。

管浩鳴早前喺社交平台上載佢同莫華倫嘅合照，到底佢哋兩人有咩淵源呢？原來管浩鳴係香港歌劇院董事局成員，莫華倫就係藝術總監。管浩鳴話好欣賞莫華倫嘅歌藝，即使對方遠赴北京國家大劇院演出，佢亦不辭舟車，多次捧場。至於有無向莫華倫請教歌唱技巧？管浩鳴就話無，事關對方係唱歌劇，但啲建議都係值得考慮。

日前荃灣一個聯歡晚會裏面，葛兆源同電視藝員吳幸美合唱情歌《來夜方長》。葛兆源話多年前因做訪問而結識吳幸美，後來兩人又於多個場合不期而遇。雖然以前都試過同吳幸美合唱《上海灘》，但葛兆源話晚會舉行前幾日，先至得知吳答允擔任特別嘉賓，而負責做主持人嘅佢就提出兩人合唱。不過吳所選嘅《來夜方長》佢唔係咁熟悉，惟有一路唱，一路睇手機上嘅歌詞。

同藝員一齊合唱，真係羨煞唔少追星族。講起追星，葛兆源舊年同好多街坊一樣專程到街市，搵暱稱「威威」嘅豬肉切割員劉宋威「打卡」，如今事隔一年，葛兆源仲有無同「威威」聯絡呢？葛話無搵佢啦，畢竟人家轉趨低調，就算有慈善機構邀請佢為賣旗活動做宣傳，佢都婉拒咗，況且人家已經轉去另一個場地從事市場工作，無謂打擾人哋嘞！