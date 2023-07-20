醫健：老有所醫：植牙有效耐用 咀嚼力佳

植牙是人工製造的牙齒代替物，亦稱「種牙」。植牙至今已於世界上有五十多年歷史，老舊式的植牙，是以木頭或石頭作為植體原材料，手術的風險也相對較高。隨着科技的進步，植牙的質素及技術亦愈來愈高。現在以植牙技術解決缺牙的情況，已普遍被牙醫學界肯定為有效而耐用的方法。

人的一生可以因為不同的原因失去牙齒，例如蛀牙、創傷或牙周病。當我們有牙齒缺失時，進食的效率就會隨之下降。鑲牙雖有不同的方法，如活動假牙或牙橋，但這些傳統方法不論在咀嚼力量上、美觀上或感覺上，都不能跟真牙相比。

植牙是把鈦金屬植體（Titanium Alloy Implants）植入牙槽骨內，以作牙根的代替物。選擇鈦金屬是因為這些鈦金屬植體可跟人體骨骼融合，便可作為牙冠、牙橋或活動假牙的根基。

跟傳統的假牙不同，植牙可提供跟真牙相若的咀嚼力，亦不會像活動假牙般鬆動而引致牙肉疼痛；它們為你帶來好看及有咀嚼力的牙齒，很多已植牙的人都讚它們非常像真的牙齒。

隨着牙科醫學的進步，植牙技術愈來愈普及，可享受植牙好處的人愈來愈多。但牙齒種植也有一些限制，例如牙槽骨量不夠的話，會影響植牙效果，甚至不能進行植牙。

患糖尿牙周病需先評估 如果遇到牙槽骨太薄或太少的情況，可以植入骨粉（Bone Graft）做骨誘導再生術（Guided Bone Regeneration），或是做鼻竇提升術（Sinus Lift），但必須等待較長的恢復時間，並且需要定期檢查增骨效果。待骨量適合後，再進行植牙手術，種植體與骨頭緊密結合後，再製作假牙或者牙冠、牙橋等。

不可忽視的是，全身身體健康狀態也會影響植牙的成功率。比如說，患有糖尿病或牙周病的患者，植牙前需要做進一步的評估，才能決定是否適宜植牙；吸煙亦會令植牙成功率大大降低。所以，植牙的成功，需要細心縝密的治療計劃、醫生良好的臨床技術，以及病人自身的定期保養。牙科醫生 趙汗青

老有所醫計劃