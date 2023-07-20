遇紋身漢當街扒竊 女事主喝斥保不失

【本報訊】深水埗扒竊活動猖獗！一名女網民最近在社交網站貼文講述親身經歷，指她途經元州街期間，察覺身上的斜孭袋被異常扯動，她隨即回頭看個究竟，赫見一名雙臂紋身、穿黑衫黑褲孭背囊的男子，正伸手入其沒有拉好拉鏈的斜孭袋內企圖偷取財物。女網民立即喝斥對方，紋身漢見東窗事發，遂快步走到對面馬路，女網民心有不甘，以手機拍下對方逃走的影片，但因她獨自一人，故不敢呼救及報案，因此放上網提醒街坊小心自己財物。

網民指有白衣同黨「睇水」 女網民分享自己經歷後，其他網民紛紛回應，並指紋身男還有負責「睇水」的同黨一起犯案，更附上一名身穿白衣、黑短褲孭背囊的男子，與紋身男一起過馬路的背影照片。該女網民即時認出紋身男，懷疑他正是偷取其斜孭袋內銀包的男子。網民建議女網民下次遇到相同情況，要大叫通知街坊，愈多人知愈多機會有人幫手。

深水埗區執法人員稱近日有不法分子在區內進行扒竊活動，趁市民不留神時，乘機偷取市民身上財物。人員於本月11日及16日進行的反扒竊巡邏中截獲3名扒手。經初步調查後，以涉嫌「扒竊」等罪名，拘捕兩名內地男子（31及44歲）及一名內地女遊客（33歲），並檢獲懷疑涉案贓物，包括信用卡及身份證明文件等。