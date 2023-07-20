趁打風車場搵食 10秒爆窗偷背囊

【本報訊】颱風「泰利」襲港，不少車主都會將愛驅停泊在停車場，避免被風雨塌樹波及。不過，有市民本周二（18日）在社交平台分享一段「車Cam」影片，片中見到一名男子於停車場內，以硬物打爆其中一輛私家車的車窗，掠走車內一個背囊並「據為己有」。賊人得手後施然離開現場，整個犯案過程僅約10秒。

熟手慣犯 帶雨傘遮掩 事發於本周一晚7時許，當時本港仍懸掛3號風球，不少市民留在家中或室內「避風」。而在慈雲山中心的停車場二樓，發生了上述盜竊案。片段顯示，賊人身穿綠色上衣、短褲、拖鞋及手持長傘，在停車場內四處徘徊，及後鬼祟地靠近一輛銀色私家車駕駛座位置，並以雨傘遮掩其爆車窗的行為，現場更傳出一下響聲，男賊其後在車內取出背囊後離開。

涉事私家車車主事後發現事件並報案，執法部門正調查案件及追緝賊人。有網民看畢影片後，均推測片中男子已是慣犯，「咁熟手，10秒完事，平時一定偷開」、「唔使10秒爆車窗」、「室內都開遮，知道晒cctv位」。另外亦有網友反映，事發停車場保安差，亦建議其他車主勿將貴重財物放在車內。