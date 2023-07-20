涉詐騙11萬特別酬金 33歲仁濟醫生遭起訴

虛報屯院值勤逾60次 重疊時間達170句鐘 廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名仁濟醫院駐院醫生涉嫌多次虛報他曾到另一間公立醫院提供額外服務，詐騙醫院管理局向他支付特別酬金逾11萬元。該名醫生昨日被落案起訴欺詐。他已獲准保釋，以待明日在西九龍裁判法院答辯。

被告為王文灝（33歲）為仁濟醫院駐院醫生，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。案情指，被告涉嫌向醫管局虛假地申報他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，指出有關額外服務為其常規候召職務以外的工時及不會影響其在醫管局執行正常工作，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬元。

廉署調查發現，被告於2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。

提供額外服務 醫管局每小時支薪 被告於2013年7月加入醫院管理局，自2017年1月起被調派往仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，平日工作時間一般為上午9時至下午5時，星期六則為上午9時至下午1時，並且以輪流的方式擔任候召工作。醫院管理局的醫務人員因應過多服務要求及工作量，在其常規候召職務以外提供額外服務，可以按特別酬金計劃每小時獲得支薪酬。

廉政公署表示，一直以來與各個公共機構包括醫院管理局緊密合作，透過宣傳教育提醒公職人員須時刻維持高度誠信操守，以符合市民大眾對公職人員的期望和信任。