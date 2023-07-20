南航險撞機事故 歸類跑道入侵

【本報訊】在2018年11月13日香港國際機場發生一宗兩機險相撞事件，涉及龐巴迪環球5000型公務機（登記標誌P4-AVA）及中國南方航空公司波音737-81B型客機（登記標誌B-1918）。民航意外調查機構昨日發表調查報告，將事故歸類為跑道入侵，向有關公務機營運人提出了一項安全建議，亦備悉民航處在事故後，已實施若干安全措施。

事發當晚7時47分，一架中國南方航空客機在當時的北跑道着陸，而較早前已着陸的公務機仍在該跑道靠近A7滑行道。兩架飛機最接近時，相距略多於1,000米。事故後兩架飛機滑行到各自的停機位，並無損壞，亦無人受傷。根據國際民用航空組織的準則，事故被歸類為跑道入侵。

肇因為交通管制員失誤 調查報告認為，事故成因是由於航空交通管制員誤以為較先着陸的公務機已離開跑道，繼而向即將進場的客機發出着陸許可。而該公務機離開跑道的時間較一般長，比香港國際機場進場飛機平均佔用跑道的時間超出70%，是另一導致事故發生的促成因素。民航意外調查機構已就報告充分諮詢所有相關人士。