平日撞正放榜 書展開幕日人流欠旺

【本報訊】一連7日的書展昨日開幕，今次為「復常」後首個書展，有書商稱人流與過往相差不遠，預計要待周末才有更多人前來，但相信消費券可讓讀者「鬆手啲」、刺激消費；有家長預計會花費約2,000元為子女購買補充練習，亦有來港旅遊的家長得知書展開幕，特意前來買書。

本報記者到現場觀察，人流未算最旺，但有書商估計因是放榜日加上平日，預計待周末人流會更多。有書店出版經理梁偉基指今年全場新書會有8折，非新書再有優惠折扣，預計時下潮流類型的書會較受歡迎。梁續稱，相信消費券可刺激讀者買書，認為大家都會「鬆手啲」，也希望通關後銷情會更好。另一書店負責人區麗兒指，書展將提供所有書本8折的優惠，部分書籍更會半價出售；也預計通關後會有更多內地讀者過來，因可見講座的報名人數明顯比上年多，也有作者專門從外地回港進行講座。

首名入場者凌晨已排隊 首名入場的杜先生從凌晨零時開始排隊，指從2011年開始每年均會參觀書展，今次主要希望獲得喜歡的作者的簽名書籍。亦有家長帶同小朋友前來，陳女士指小朋友正在升讀小五要應付呈分試，料將耗約2,000元為其購買練習冊，也會預算約500港元購買課外書。來港旅行的李女士得知香港正舉辦書展，特意帶同4歲和7歲的女兒前來購買書籍，共購買逾10本花費不到1,000元，她稱主要希望為女兒買英文書和繁體書如唐詩、漫畫。

區麗兒