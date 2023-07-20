西灣河石屎從天降 男途人傷頭送院

【本報訊】繼早前旺角9日三度發生大廈石屎剝落事故，西灣河昨又發生塌石屎傷人意外。昨日傍晚6時許，一名27歲男子途經筲箕灣道33至55號麗灣大廈對開，大廈簷篷底一幅約4呎乘4呎的石屎，突然剝落塌下，事主猝不及防，頭部遭石屎擊中，當場受傷流血，有街坊見狀，隨即協助報案。

大廈5年前曾維修 救護員接報趕至，發現傷者清醒，替其初步敷治包紮後，再由救護車送往東區醫院接受治理。執法人員圍封現場，以免再有石屎剝落傷及其他途人，同時向有關業主及大廈業主立案法團了解情況。現場所見，石屎剝落位置露出生銹的鋼筋，石屎碎片散落地上。屋宇署人員其後到場，登上消防升降台檢查石屎剝落的情況。

根據資料，麗灣大廈於1965年入伙。據一名女業主表示，大廈對上一次大維修約於5年前完成，料不到仍發生塌石屎傷人意外，直言對業主來說真是無妄之災。她又稱，大廈維修透過政府「招標妥」揀選維修公司，但認為政府未能有效監察內裏的建築公司，情況猶如「無王管」維修馬虎，「擺到明政府畀佢哋掠水」。她估計因打風落雨影響樓宇結構，其次是大廈低層有不少劏房，不排除因裝修鑽牆時出現裂紋，加高地台重新鋪設水管時出現滲漏，均有可能導致石屎剝落。