辣招分流生意急跌 專營團餐酒樓結業

土瓜灣居民感滋擾 現禁旅客一條龍購物食飯 內地旅行團自年初本港與內地通關後重臨香港，惟一度對土瓜灣及紅磡造成阻街問題，旅遊業監管局要求業界採取包括落實預約制度及採取人流管制等措施改善情況。旅監局確認，5月曾向該區商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳。措施一出令區內食肆叫苦，有經營團餐的酒樓形容規定不合理，更因疫情及相關政策致生意大跌75%，被迫無奈結業；有旅監局成員認為措施達分流效果，為解決區內情況必須取捨。

開張14年，在土瓜灣經營團餐的富源酒樓，前日最後一日營業。經理張先生稱，疫情停業3年半，員工被迫放無薪假，通關後雖多了人到訪土瓜灣，但旅監局實施的新規定，針對食肆多了客人而對居民造成滋擾，並不合理。酒樓面積約兩萬多平方呎，疫前每月營業額逾170萬元，每天接待約60團，如今收入大跌約75%至不足50萬元，他指不足以交租及向員工支薪，老闆要自掏荷包出糧予員工。

旅監局成員認規定強硬 旅監局成員葉傲冬則稱，有旅行社安排旅行團在區內「一條龍」購物和用膳，但在接待上出現問題，影響旅客體驗，並令居民長期受到滋擾。對於有接待內地團的食肆在安排下結業，葉承認今次規定比較強硬，但旅監局聆聽各方意見後有充分討論，做法亦有法律基礎，為達分流效果，解決區內情況，必須取捨。

旅監局表示按《旅遊業條例》設立入境旅行團註冊商店行政計劃，商戶須簽承諾書才可繼續營運註冊商店。鑑於早前九龍城區旅客聚集及居民關注，局方5月向區內商店發出附加承諾書，包括商戶要承諾旅行團如安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳，以及團客不得在商店外公眾地方排隊、旅遊車不得在局方指明不准停車區內上落客等，違者將按個案性質及嚴重性處分，包括暫停或撤銷商店註冊。局方暫未打算向其他區商店實施類似措施，亦不會評論個別酒樓營運情況。

葉傲冬