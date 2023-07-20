北都發展唔踢唔郁 港府急辦簡介會補鑊

【本報訊】上屆政府提出「北部都會區」發展策略，但一直未有藍圖且基建嚴重滯後。有消息指，港府「唔踢唔郁」，當局預留元朗南等約72公頃土地，用作發展工業用途的多層現代產業大樓，並在上月底推出首批5幅用地招收意向書。據指，發展局日前舉行簡介會，邀請逾百名發展商、物流業等相關界別人士出席，呼籲與會者積極於意向書內提出意見。

首批5幅地招意向書 發展多層工廈 消息指，5幅用地主要用於物流及車輛維修保養，以推動產業發展和升級轉型，並提供「樓面」容納受政府發展影響的棕地作業者。而港府在簡介會上，介紹多層現代產業大樓的政策理念，並闡述意向書內容，包括要求發展商按特定賣地條款規定，把不少於三成樓面面積移交政府，由政府委任的代理機構管理，另整合和容納對本地經濟有貢獻的棕地作業。

不過，有業界認為當局要求的三成樓面面積，交予政府是一項新安排，有別於以往工業用地招標。港府則呼籲與會者積極於意向書內提出意見，以助政府為其後的賣地安排和投標制訂更準確的發展參數。