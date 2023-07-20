調查：逾九成人五年內曾做義工

【本報訊】助人為樂是義工的信念，義務工作發展局上月委託香港恒生大學市場學系進行「香港義務工作調查」，成功訪問了661名受訪者，結果發現逾九成受訪者過去5年曾參與義務工作，愈年長參與義工的投入愈大。

年紀愈大 投入度愈高 過去一年內有參與義務工作的人數佔整體受訪者76%， 每月平均投入義務工作的時數約為12.84小時，相當於每周投放大約3小時在義務工作上。

以10分代表滿分參與度，受訪者自覺在義務工作上的參與程度，包括時間和精力的平均得分是7.38，反映大部分受訪者均相當投入參與義務工作。

調查發現年紀愈大的市民，參與義工程度愈高。51至64歲和65歲或以上受訪者，平均每月投入於義務工作的時數分別達13.64小時和22.59小時，自覺投入義務工作的平均得分為7.53分及7.80分。至於30歲以下的受訪者組別在過去一年參與義務工作的比率是54.7%，自覺參與程度（6.94分）和每月投入於義務工作的時間（7.52小時）相對其他年齡組別為低。

受訪者最常參與的義務工作類型為支援弱勢社群（16.3%）和文化、旅遊和藝術活動的義務工作（12.9%）。部分最希望參與的義務工作類型為保育／環境服務（8.6%）、教育服務（如師友計劃）（6.3%）、動物權益／保護服務（5.9%）、醫療健康服務（4.1%）等。

此外，30歲以下組別最希望參與國際會議的義工亦有3.5%。除了參與本地義務工作外，有三成多受訪者希望有機會到大灣區（17.3%）及內地其他地方（14.2%）參與義務工作。