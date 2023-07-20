何桂藍：預算案綑綁項目 屬公共財政黑洞

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何稱，初選前有輿論將她和楊岳橋、劉小麗相提並論，並成為激進派攻擊對象。何直言，由10年前做記者開始，便覺得要否決財政預算案，原因之一是財案中設「基本工程儲備基金」，綑綁具爭議項目，形容屬「公共財政黑洞」，即使落實五大訴求，她也不會改變看法。

何桂藍指，立會選舉成本低且參與人數多，要為社運「攞mandate（授權）」，參加立會選舉是必須，政府亦須回應結果，加上立會選舉可以推進社運，因此當初萌生參加立會選舉的念頭。

早知自己無法成為議員 何坦言，很早便知道自己最終無法成為議員，她參選旨在想將社運精神帶入議會選舉，形容自己是「單一議題候選人」，她「會講」地區議題，但不會着墨。而在眾多選區中，新界東選民最習慣這種政治辯論，因此選擇「空降」出戰新界東選區初選。

何續指，立會選舉是全香港的事，民主派究竟要行甚麼議會路線，應該由盡量多的香港人決定，故此她認為應該以公民投票方式，而非民意調查來決定出選人。事實上，她在第二次新界東初選協調會議中，也斬釘截鐵說要辦初選。何表示，如果協調會議產生共識，包括初選機制如何運作，或要設具約束力的共同綱領，她覺得應讓市民就這些共識或共同綱領作公投。案件編號：HCCC 69/2022