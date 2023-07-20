電競ID含敏感字眼遭停賽 網上解畫：多年無比賽不察

【本報訊】「AESF亞運征途-Dota2」本月16日中國隊對港隊的線上賽事，香港選手林奇隆因遊戲名稱有「光復」敏感字眼，遭AESF（亞洲電子體育聯合會）取消資格及禁出戰亞運征途賽事。中國香港電競總會事後懲處該選手停賽3年，即自本月17日至2026年7月16日，期間禁止該選手參加任何由該會遴選的電競代表隊參與的賽事，同時保留追究該選手違反選手合約的權利。自稱是事主的人士在網上解釋，因多年無比賽，已忘記有關標籤，對引起不快致歉。

總會：保留追究權利 文化體育及旅遊局接受傳媒查詢時指，支持總會對涉事運動員判罰停賽，稱總會日前開會討論事件已知會文體旅局，又稱根據奧林匹克約章，運動員及各方均不應在體育比賽場上作出政治、宗教或民族的宣示。而自稱是事主的人士在網上討論區解釋，涉事標籤（tag）在4年前加入，因2019年中期後未曾參加錦標賽，已忘記有關標籤，自己在賽事開始時的暫停階段已刪除標籤，但需時更新。他形容事件屬不幸及錯誤，對引起不快致歉，重申自己沒惡意。

中國香港電競總會早前發聲明指，在國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，期望每位選手能夠理解並遵守這一原則。作為電競運動員，代表着中國香港電競的形象，希望能夠堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性。今次決定對該選手來說無疑是一項嚴厲的處罰，然而，這是必要的措施，以維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德。