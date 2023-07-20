文錦渡恢復北上客運

地面沉降連日搶修 貨車通行仍在等候 中港重要通關口岸之一的文錦渡，月初因地面沉降，一度暫停由本港北上的客車及貨車通關業務；經搶修工程，內地當局宣布昨日起恢復客車通關。至於貨車通道何時重開，則另行通知。有跨境旅巴業界指現正值學校暑假，客流不多；有貨運業人士則希望盡快恢復貨車通關，減省運輸時間。

文錦渡口岸在今月9日晚突然地面沉降，暫停客貨車北上及旅客南北通關。深圳市人民政府口岸辦公室日前指經奮力搶修，並經全面安全評估後，決定於昨日上午7時起恢復入境方向客車通關業務，即包括大小載客車輛，惟北上入境方向的貨車通關業務恢復時間，有待另行通知。

上水跨境巴士站未見人龍 因應文錦渡北上客運恢復，在上水廣場的跨境巴士站外，營辦商張貼服務恢復的告示，大約每10分鐘一班車。現場所見，早上候車的人流不多，每輛大型旅遊巴只有約10名乘客。港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，由於正值暑假，跨境學生放假，因此客流量不多，平均一班車約有8至10名乘客。

張又稱，自通關後，坐直通巴經文錦渡口岸過境的主要有兩大客源，包括來港上班和上學的乘客，平日集中在早上7至8時，以及下午4至5時往返香港和深圳。

省時快捷 學生長者齊讚好 有住在文錦渡口岸附近的中學生，對於恢復客車通關感到開心和滿意，過去幾日要先到羅湖口岸過關，再轉乘地鐵才能到達，但坐跨境巴則可以步行回家，每程節省10分鐘和約5元車費。亦有市民帶同年長的母親，到文錦渡口岸附近的按摩店，她指路線對老人家有利，因為過關期間，長者可在車上等候，海關人員上車查驗證件，到達深圳後亦很方便就能到按摩店，其他口岸則較遠，亦太多人。

另有跨境貨車司機表示，這段時間要取道蓮塘香園圍往文錦渡口岸，再交「吉車」給內地貨車司機「上貨」，每程至少多行40分鐘，希望文錦渡口岸盡快恢復貨車通關。