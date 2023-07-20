400豬未即日清 違規欠罰 恐播疫症

疑採購過盛 議員憂監管失靈 本港屠房自2019年中開始「日日清」，以防非洲豬瘟病毒傳播。措施規定運到屠房的活豬，須在24小時內屠宰。漁農界議員何俊賢指出，上水屠房本周一約有400隻豬未有按措施即日屠宰，而現時未有針對相關行為的罰則，促政府盡快堵塞漏洞。食物環境衞生署稱，颱風影響業界進口商和買手操作，延至前日屠宰，惟未有交代有否就事件懲處營運商。

何俊賢指「日日清」措施可讓屠房徹底清洗豬欄、限制豬隻在屠房的逗留時間，減低感染風險。他批評措施沒有罰則，質疑政府制訂政策及監管粗疏無力，促部門盡快修正漏洞。對比政府自2008年禽流感後，活雞零售點要求「日日清」，據《食物業規例》，違反相關罪行將被罰款5萬元及監禁半年。

業界冀放寬相關規定 香港農業聯合會主席陳建業稱，上水屠房過往平均每日有近40至50隻豬滯銷，以往都能即日屠宰，估計前日的400隻因颱風及代理商估算錯誤入多了貨所致。他質疑五豐行做法破壞監管模式，而食環署多年來未訂罰則懲處違規行為，等同「放生」違例者。

豬肉行總商會理事長許偉堅認為事件反映食環署監管不力，未有罰則令措施欠阻嚇力，促請當局堵塞相關漏洞。不過，他亦指非洲豬瘟爆發距今近4年，期間只有零星個案，認為對豬隻或市民的健康影響甚小，建議是時候放寬「日日清」政策。

食環署隔離活豬補鑊 食環署引述業界稱，進口商和買手的操作受颱風影響，令到屠宰延至前日。因應上述的情況，食環署即時安排屠房隔離該批活豬，與前日進入屠房的豬完全分隔，並加強屠房清潔消毒。署方將與各持份者總結經驗，商討如何在颱風等突發情況落實「日日清」。