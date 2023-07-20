公民科明年開考 4.5萬生將完成局部學歷

【本報訊】教育局局長蔡若蓮昨早到訪一間中學鼓勵今屆文憑試考生，她指不少考生受3年疫情影響，最終考獲的成績反映他們已付出額外更多的努力。對於挽留學生在港升學方面，她認為本港有5所大學獲評為世界百強之內，在全球而言質素相對高。另外，公民與社會發展科明年開考，她指內地考察團已展開，估計下月底約有4.5萬位學生完成局部學習經歷。

蔡若蓮表示，雖然今年狀元人數下降，但學生因度過3年疫情，考生考獲的分數反映他們付出比平時更多的努力。在吸引學生留港讀書方面，她指本港已有5所大學列入世界百強之內，在全球的教學質素也相當高，當中也提供科學、技術、工程、藝術及數學5類學科，以及作為本地8個重點領域的發展中心科目，例如：國際金融中心等的金融學科。有見及此，她相信本港有不少質素良好的科目供選擇，有助吸引學生在港升學，亦希望學生可多見識不同事物。

她又稱，今年有近5萬考生，本地專上院校和培訓機構也提供約2.26萬個學士學位、2.3萬個副學位學額，以及其他職專課程，出路廣闊。她又引用電影《地心探險記》，男主角突然遇上山泥傾瀉，出口被幾十噸大石塞住，但女主角認為必有出路，亦鼓勵隊友。蔡認為，雖然故事中角色不能直接從出口出去，需經不少波折，但最終收穫比只直接在門口出去的多。

只設合格與不合格冀減壓 蔡補充，今年為通識科考試的最後一屆，考生成績也不俗，而公民科的內地考察團亦已開展，已有大概4.5萬名學生完成局部學習體驗。公民科改為合格與不合格，她期望此科有助學生不只以成績導向學習，可讓他們找尋自己感興趣的範疇學習。公民科的內容經過精簡，她相信老師在適應上不需有太大調整。