在囚青年考獲5** 成績令人鼓舞

【本報訊】香港中學文憑考試（DSE）成績昨公布，大批考生返回所屬學校領取成績單，而今屆有18名考生為在囚青少年，他們雖然身在獄中，但緊張的心情與一般考生無異。他們共報考106張試卷，其中83張取得2級或以上成績，佔總卷數79%，當中有8人考獲符合入讀本地大學的基本入學要求，其中一人更考獲6科共29分的佳績，中國語文科及通識教育科分別取得5**及5*，令人鼓舞。

共18考生身處懲教所 18名考生分別來自沙咀懲教所、壁屋懲教所及勵敬懲教所，報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育4個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。懲教署昨在沙咀懲教所向應考者派發成績單。最好成績的是來自沙咀懲教所的21歲「阿明」，他考獲6科最高29分的佳績。

阿明原本正修讀副學士一年級，期間受朋輩影響參與暴動，繼而被判入懲教所。他表示，以往「機不離手」，入懲教所後備考環境改變，反而成為溫習優勢，每日會花8至9小時學習及操卷。他坦言對成績感滿意，希望獲釋後升讀中國研究學士學位課程，加上本身對內地的科研及經濟發展感興趣，冀未來到大灣區發展。

另一名沙咀懲教所考生「小俊」，現年20歲，考獲6科共18分的成績。他服刑前曾參與DSE，當時取得12分，服刑期間擔心自己曾參與暴動而不易被社會接納，及後在家人及院所老師的鼓勵下，決定再次修讀高中課程。他指，自小對音樂及電影有濃厚興趣，冀將來能升讀與電影相關課程。

沙咀懲教所監督陳文益說，在囚人士參加公開考試，考取認可的學歷，有助增加他們在獲釋後受聘的機會，同時亦有助他們繼續升學，為重投社會作好準備。他指在囚青少年參與DSE並非容易的事，期望他們能夠繼續努力，把握學習機會，為未來而奮鬥。

在囚考生獲家人及老師的鼓勵。 近年在囚人士DSE成績