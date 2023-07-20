4000特殊生意志堅 克服殘障闖新天

腦麻痹運動員5科20分 玻璃骨女喜入大學 對於今年近4,000位有特殊需要而獲特別安排的考生而言，他們付出汗水而獲得的收穫是得來不易。紅十字會雅麗珊郡主學校有5名身體狀況不佳，當中包括3名有特殊需要的考生，經「學生運動員學習支援及入學計劃」成功考入大學。亦有考生因身體有缺失，例如肌肉萎縮或四肢活動能力不佳等，但他們並無放棄，自強不息，最終考入自己心儀學科或勇於應付文憑試。

紅十字會雅麗珊郡主學校學生陳可欣考獲最佳5科20分的成績，為全校最高分，她亦是硬地滾球運動員。她患上大腦麻痹，令她會身體無力，更易疲倦，需以平板電腦協助書寫。當她溫書30分鐘至1小時後，便要休息，而且在應考期間更需適當進行紓緩小運動。

家人助拿課本 減輕溫習負擔 幸好家人會為她拿起課本，減輕在溫書時的障礙，最後她以堅毅之心獲理工大學工商管理（會計）課程取錄。她認為，政府不應在某範疇得到成績後才支援相關人士，應在有成績結果前便協助，挽留人才。

另一位學生袁泳琪本身有玻璃骨第8型。雖然她愛好動畫，但生病阻礙學習過程。幸運的是老師會親力親為將功課送至她家，讓她獲得合適的學習機會，最後入讀嶺南大學動畫及數碼藝術（榮譽）文學士課程。本身是劍擊港隊成員的周朗浩患上大腦麻痹，他行動不便，寫字也較慢。他自言本身根基稍遜，所以成績一般，但幸好也透過運動員計劃成為嶺南大學學生，會修讀文化研究。

而在紅十字會甘迺迪中心就讀的楊樂天，患上杜興氏肌肉營養不良症，大大影響四肢活動能力，他沒有放棄，在文憑試考獲最佳5科18分。而患上「脊椎肌肉萎縮症」的施更均，最佳5科獲得16分。該中心今年有6位考生參與考試。

香港耀能協會賽馬會田綺玲學校學生林凱涵患有脊髓性肌肉萎縮症，需以輪椅代步。但他憑着無比決心，克服身體殘障的困難，努力讀書，最終考獲6科14分，他希望重讀，考好英文。

乏肌力內地來港生 堅持學業 林同學因病導致肌肉無力，直到13歲由內地抵港，才首次握筆寫字。他坦言曾放棄，但獲家人鼓勵後想通，更在8年內讀完小二至中六課程。他回憶讀書期間，因病令雙手易累，寫字速度也較慢，擔心影響考試表現。校長孫友民認為，一張成績表不能決定一個人的未來發展，期望學生憑着毅堅之心，寫出精彩人生。