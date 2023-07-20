通識科將被取代 狀元指新科限制多

【本報訊】高中通識科推行14年，將隨着今屆文憑試結束，而走進歷史，下屆文憑試起將被「公民與社會發展科」取代，後者評級只分為「達標」及「不達標」，考生再無機會在新科奪星。有狀元對通識科遭到「殺科」感到可惜，認為該科可讓學生提供獨立思考的機會，新科思考框架和限制更多。

身為「末代」通識教育科考生，今屆狀元之一的古冰心表示，本身不太喜歡通識科，但有參加辯論比賽，在中六時曾嘗試以辯論思維溫習通識，才發現通識科原來很有趣，因科目沒有限制思維模式，亦沒有固定的參考答案，為學生提供獨立思考。另一名狀元藍仲宏亦對殺科感到可惜，通識科需要考生提供立場及個人見解，故框架可幫助學生思考不同議題。

通識科下年被公民與社會發展科取代，古冰心則稱，新科思考框架和限制更多，學生或要花更多時間，學習明辨思考。藍則稱，通識科有助學生關注時事，公民科的關注點與通識科相異，學生體驗或未及通識科課堂。

當局相信重考生能適應新科 由於通識科被取代，所以明年將不設補考。考試及評核局公開考試總監麥勁生表示，兩科內容重疊，只是卷數稍為減少，以及題型有些少不同，相信經過適當訓練後，重考生可以適應新的考核模式；而且有一年的時間作準備，如果肯多花心機，應該可以應付到。