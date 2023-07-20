研內地開辦文憑試 流程須與港相同

麥勁生

【本報訊】香港中學文憑試昨日放榜，香港考試及評核局表示，今年大約三分二科目考獲5**的考生比率較去年增加，逾四成考生達入大學最低要求，同時強調狀元人數減少受眾多因素影響。對於近期有疑似閱卷員於社交平台公開評卷參考，局方認為基於保密原則，交由執法部門負責最恰當。對於會否在內地開設文憑試，讓港人子弟學校學生參加，局方指兩地正探討可行性，認為考試流程須與本港要求相同。

考評局公開考試總監麥勁生說，雖然英文和數學科的成績表現與以往不相伯仲，但中文和通識科的考生表現有明顯進步。考評局秘書長魏向東表示，今年考獲入讀本地大學最低要求（即33222）的考生佔整體考生42.4%，數字比去年略佳；而中文科考獲第3級的比例佔60.4%，較上年增0.7%，英文科奪得第3級的考生佔53.4%，比去年上升0.2%。

指眾多因素影響考生成績 移民潮方面，對於社會有聲音認為，狀元人數受移民潮和網課影響。但麥認為有眾多因素影響考生成績，難以得出甚麼因素影響考生表現的結論，而且移民潮可能維持一段時期，需更多時間評估移民潮會否影響學生表現。另外，魏向東坦言，考生人數減少為結構性問題，局方亦存在不少財政負擔，將開源節流和運用科技來增加辦事效率，但不會加價以達致財務平衡，需以市民經濟負荷力作考量和保持公開試質素。

近日有疑似閱卷員於「小紅書」上傳評卷參考，局方已就事件報案。麥解釋，若證明涉事者為評卷員，因對方有不少評核資訊不可公開，所以交予執法部門跟進最恰當。麥指以往社交平台不及目前流通，記憶中無出現過類似事件。魏向東也稱，考評局非常重視此事，而評卷員也須簽署協議，保密期亦無時間所限，明年局方會加大力度向評卷員闡述保密的必要。