超級狀元 棄投創科

精英出走種苦果 奢談轉型續蹉跎 疫後首屆中學文憑試昨日放榜，惟在近5萬名考生中，僅誕生4名狀元，共有4名考生考取至少7科5**成為狀元，為歷屆最少，而當中3人考得8科5**而名列超級狀元。兩男兩女的狀元全部來自傳統名校，聖保羅男女中學佔了一半，其餘兩人分別來自皇仁書院及德望學校。學界精英及尖子多首選讀醫，今屆3名狀元亦透露計劃升讀醫學院，望成大國手；餘下一人另有心頭好，修讀自然科學欲做科學家，並已獲英國頂尖大學取錄而負笈海外。惟港府近年銳意發展的創新科技，暫未獲狀元青睞，加上精英學生因移民或海外升學而流失，亦是不爭的事實，令人擔憂難以培訓本土的創科人才。相關新聞刊A2

3狀元有意讀醫 希望服務市民 皇仁書院今年繼續成為「造星搖籃」，再誕超級狀元，男生羅澤嘉於4個核心科目，以及選修科目物理、科學、生物，連同數學延伸部分共考獲8科5**，成為「超級狀元」。羅指，前日從新聞得悉，今年只有兩名男超級狀元，認為自己機會微乎其微，故對有幸躋身其中之一，感到驚喜。他又指，成功奪得佳績，實有賴父母、老師、同學的鼓勵及支持，而家人亦未有施以太大壓力，令他能從容應考。

他透露，身邊雖有同學移民，但他未有考慮，打算在中大讀醫科，因自幼眼見醫生的妙手回春，已覺得「好犀利」，長大後更覺得救治的工作性質「好偉大」。問及如何看待醫療人手不足，他說港府在世界各地招攬人才，引入海外醫生政策是希望服務市民。

另一名超級狀元是來自聖保羅男女中學的女生古冰心，志願同樣成為醫生，計劃入讀港大或中大醫學院。她又指，做醫生一直是自己目標，能直接幫助他人，望為香港社會作出貢獻。對於香港醫療人手短缺，她認為香港可以與海外醫生交流，引入海外醫生未必會搶本地人飯碗，不必過分悲觀。

赴海外升學狀元 欲成為科學家 同樣來自聖保羅男女中學的男生藍仲宏，則是今屆唯一一名有意到海外升學的超級狀元。他透露已收到英國劍橋大學的取錄通知，並已得到全額獎學金，正預備海外升讀自然科學，希望日後成為科學家。他深信，海外求學能認識不同知識系統，有助未來貢獻社會；惟至於將來會否回港發展，他則表示太過長遠，暫時未有決定。

至於德望學校在相隔5年，再次誕生狀元。同樣立志從醫的女生鄭苡晴表示，因家族中有親戚是醫生，故自小已很想讀醫，成為一個外科醫生；她又透露，已獲英國一間大學的醫科有條件取錄，惟收到成績單後，現時正「掙扎」出國抑或留港升學；若在港升學，首志願是港大醫學院，其次是中大醫學院。