維港美景世界級 填海應當慎又慎

以前小學教科書都讚維多利亞港「水深港闊」，而維港兩岸嘅夜景亦係世界知名，入夜後萬家燈火，加上霓虹燈廣告相互輝映，從任何角度看維港景色，都令人驚艷，香港夜景世界知名，「東方之珠」嘅風采和魅力，說全靠維港也絕不為過。

眾所皆知，香港山多平地少，可供予發展嘅土地唔多，因此香港開埠以來，政府多次進行填海工程。時至今日，為咗應付土地需要，填海工程依然被視為少不了！同時，亦經常為是否需要「填海」而拗撬。呢，早前發展局提及有意檢討《保護海港條例》，指會以「拆牆鬆綁」為原則，讓未來維港兩岸涉及海濱工程得以展開。

政府建議從兩個方向為條例作出修訂，包括針對須規管嘅工程，強化現有嘅審批把關制度；另一方面，就加強海港功能、改善海濱暢達性等工程，合理地拆牆鬆綁，而條例將訂明行政長官會同行政會議負責審批工程是否符合「測試」，亦建議由行政長官會同行政會議評估填海嘅需要。

嗱！有關修例引來保護海港協會不滿，佢哋指出修例建議由行政長官會同行會評估填海嘅需要，無疑一改現時由終審法院裁決嘅做法。協會表示，保護海港條例係專門賦予法院權力，以控制政府防止過度填海；政府是次修例，決定權由法院變為政府，因政府實際上存在利益衝突，認為若只係內部運作調整，政府根本毋須修例，只需喺《海濱及海底（填海）條例》之下另設法規。如今角色驟變，政府玩晒！條例名字應叫「狐狸保護雞仔條例」喎！

協會建議政府唔好就「大型填海工程」對《條例》作出任何修訂，並喺原有條例嘅3（1）款進行修訂，增添「中國國寶」字眼，使條文變成「海港須作為香港人的中國國寶、特別公有資產和天然財產而受到保護和保存」。要言之，增添「中國國寶」字眼，無非要政府喺填海前要三思，要慎重考慮！事實上，香港又係唔係仲要大量填海拓土呢？相信又未必，皆因香港仲有大把鄉郊土地、棕地等未曾好好利用，依家北都發展講到熱火朝天，之不過又欠藍圖，一味口噏噏！好心要「說好香港故事」，當掃除鄉黑勾結等障礙，全心全意發展，咁就大把地可用，有排都唔使打維港主意啦！

講真，雖然過去常有政客藉司法覆核阻住基建發展，但協會嘅憂慮唔係冇道理，保護維港莫使佢變「維河」，相信亦係大多數港人意願，須知咁正嘅海港填咗就冇。何況過度填海不但破壞海洋生態，更使海港收窄，水流更急，影響自然景觀又影響船隻航行！是以填海應當慎之又慎！